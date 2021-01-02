وزير الدفاع الوفاق غير الدستورية يطمئن على تجهيز قاعدة الخمس قبيل “المناورات التركية”

الخمس 02 يناير 2021 (وال)- قام كل وزير الدفاع ورئيس الأركان التابعين لحكومة الوفاق غير الدستورية، بزيارة لقاعدة الخمس البحرية لتفقد القوات التركية المحتلة.

هذا وتفقد كل من وزير الدفاع صلاح النمروش ورئيس الأركان محمد الحداد تجهيز قاعدة الخمس البحرية قبيل انطلاق المناورات التركية، بحسب زعم مكتب الإعلام التابع لمليشيات بركان الغضب.

وقال مكتب الإعلام التابع لمليشيات بركان الغضب إن الزيارة تهدف لاستعداد تنفيذ برامج التدريب المشترك لمليشياتها مع القوات الاحتلال التركي ضمن مذكرة التعاون الأمنية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الدستورية وتركيا. (وال- الخمس) ر ت

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