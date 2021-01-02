مفوضية اللاجئين تُصدر تقريرها السنوي حول ليبيا

كشفت المفوضية السمية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنها نفّذت مع شركاؤها 43 مشروعا من المشاريع سريعة التأثير في ليبيا، في العام 2020 بمشاركة فعّالة من المجتمعات المضيفة والنازحين وبالتشاور مع السلطات المحلية.

وأوضحت المفوضية، أنها في العام الماضي، وزّعت مع شريكتها الهيئة الليبية للإغاثة، مواد الإغاثة الأساسية مثل البطانيات والسخانات والملابس الشتوية والأغطية البلاستيكية والمصابيح الشمسية وأدوات المطبخ ومستلزمات النظافة على نحو 34 ألف من النازحين والعائدين في أكثر من 10 مدن، بما فيها طرابلس وبنغازي ودرنة ومصراتة ومنطقة جبل نفوسة.

وأضافت المفوضية الأممية في تقريرها السنوي، أنها قدّمت مساعدات مالية متعددة الأغراض إلى 4.269 فردا، بالتعاون مع منظمة أكتد والمجلس الدنماركي للاجئين.

وأشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى أنها دعمت العديد من البلديات والمستشفيات والمدارس بمستلزمات الرياضة والمقاعد المدرسية والحواسيب وخزانات المياه ومولدات الكهرباء والإنارة بالطاقة الشمسية ومعدات إنارة النفايات والمراتب والصابون والكمامات ومعقمات الأيدي ومستلزمات الوقياة ومقاييس الحرارة والحاويات الجاهزة والقماش الصحي وخيام المستشفيات وسيارات الإسعاف.

وأضافت المفوضية، أن الدعم الذي قدّمته، غطّى أنحاء ليبيا بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، طرابلس ومصراتة وبنغازي والزاوية والزنتان وأجدابيا وغات وسبها والكفرة والجبل الأخضر والمرج.

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