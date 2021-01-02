«صحة الوفاق»: افتتاح مستشفى أبوصرة القروي في مدينة الزاوية

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق افتتاح مستشفى أبوصرة القروي في مدينة الزاوية خلال أول أيام العام الجديد 2021.

وقالت الوزارة إن الافتتاح حضره مسؤولون من الوزارة، منهم مدير إدارة الشؤون الطبية، ومدير ادارة المشروعات، ومدير ادارة التفتيش و المتابعة، وكذلك بعض المسؤولين من المجلس الرئاسي وبعض أعضاء مجلس النواب.

وخلال الافتتاح، قال مدير عام المستشفى محمود الأحرش إنه يثني على «جهود وزارة الصحة وكل من ساهم في إنشاء هذا المستشفى»، مضيفا أن المستشفى تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات.

وأشار إلى إمكانات المستشفى وهي: 75 سرير منهم 13 سرير عناية مركزة مقسمة إلى خمس أسرة للذكور وخمس للإناث وثلاث للأطفال، إضافة إلى 12 حضانة منها 6 حضانات عناية فائقة.

وكذلك غرفتي عمليات للجراحة العامة وغرفة لعمليات الولادة وصالة للولادة الطبيعية، كما يحتوي على قسم للأشعة والتصوير، فضلا عن «منظومات متكاملة منها منظومة البصمة الحديثة ومنظومة الحريق».

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