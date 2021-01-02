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«فؤاد»: حفتر لا يستطيع الهجوم على طرابلس لأن طائرة البيرقدار التركية ما زالت في الجو

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم محمد فؤاد الطبيب الليبي المقيم في إيطاليا، والذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “محلل سياسي” أنه مع وجود الطائرة «البيرقدار» التركية في سماء طرابلس لن يستطيع الجيش الوطني الليبي الهجوم على العاصمة مرة أخرى.

وقال «فؤاد»، عبر منشور له على فيسبوك، «أى طفل فى ليبيا اليوم يعلم أن حفتر لا يستطيع الهجوم على طرابلس لان البيرقدار مازالت فى الجو».

واعتبر أنه طالما  الطائرات التركية في سماء طرابلس فإن الحديث عن السلام من الطرف الآخر لا قيمة له، قائلا: «الحديث عن أن الخيار هو فقط السلام هو “زى قلته”».

وادعى بقوله «نعم يتغير الحال لو ان عقيلة صالح تكلم عن السلام عندما كانت الفاغنر على أبواب طرابلس أو لو أنه طالب بانسحاب الجنجاويد والمرتزقة غير هذا امشوا العبوا بعيد»، حسب وصفه.

 

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محمد فؤاد

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اى بيرقدار ياحمار وقد اسقط الجيش الوطنى منها اكثر من مائة عصفورة فاى منظومة دفاع جوى تستطيع اسقاطها ولم تكن تنشط الا فى الاماكن البعيدة خارج المنظومة ولو كان لها اى قيمة لوفرت حماية للمليشيات لمهاجمة سرت حيث راينا ايادة من حاولوا الهجوم على سرت بدعم من بوارج بحرية تركية تم اغراق اثنين منها ولانك حمار فى العلوم العسكرية فان الجيش الوطنى انسحب من طرابلس لسبب اهم وهو حماية المدنيين الذين استخدمتهم المليشيات دروع بشرية مع استدراجهم لمناطق مفتوحة عند الخط الاحمر سرت الجفرة الذى يحمى قوت الشعب الليبى وسال لعاب اردوغان امام خريطة الموانئ النفطية وقال انه سيحتلها قبل ان يلبس الخازوق الاحمر من الاسد المصرى ولو كنت بتفهم لعلمت ان السيسى قال ان الجيش الوطنى لن يهاجم طرابلس مرة اخرى وهذا الوعد لطمأنة حكومة الوفاق بانه لا حاجة للاحتلال التركى فى ظل ضمانات مصرية بوقف اطلاق النار والكل يعرف ان الجيش المصرى قادر على كنس الاتراك وكلابهم من ليبيا فى حالة اللجوء للخيار العسكرى حيث تمتلك مصر القوة المدرعة الرابعة عالميا والبحرية السادسة عالميا وقوة جوية كبيرة مع دعم جوى من التحالف العربى وفرنسا وغيرها انسى ياحمار فجيش الدعارة التركى اجبن جيوش العالم يدفع بالمرتزقة فى المقدمة ليموتوا مثل الصراصير لاقيمة لهم عند اردوغان اما ان يدخل جيش الدعارة التركى مواجهة مباشرة فالنتيجة محسومة هزيمة ساحقة له كما حدث من قبل على يد الجيش المصرى فى موقعة نصبين عام 1840 هزيمة ساحقة للاتراك يامتناك

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  • يفترض فيك وانت تقيم خارج ليبيا ان تري الأمور علي حقيقتها كونه لا وجود فعلي للفاغنر ولا للجنجاويد وما هي أسطوانه مشروخه وباهته وهزيله رددتها حكومه ليّون الفرقاطيه المتحكمه في العاصمه الليبيه لتغطية علي جلبها المستعمر التركي والمرتزقته السوريين ولم يتم آسر ولا مرتزق مع الجيش الليبي لانه لا وجود للمرتزقه آصلا ولكن الجيش هو من آسر مرتزقه سوريين وعرضهم في الاعلام وآسر طيار امريكي مرتزق اريني جنجاويدي واحد تم آسره من قبل صعاليك مليشيات الفرقاطه او روسي واحد تم آسره

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