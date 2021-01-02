«فؤاد»: حفتر لا يستطيع الهجوم على طرابلس لأن طائرة البيرقدار التركية ما زالت في الجو

زعم محمد فؤاد الطبيب الليبي المقيم في إيطاليا، والذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “محلل سياسي” أنه مع وجود الطائرة «البيرقدار» التركية في سماء طرابلس لن يستطيع الجيش الوطني الليبي الهجوم على العاصمة مرة أخرى.

وقال «فؤاد»، عبر منشور له على فيسبوك، «أى طفل فى ليبيا اليوم يعلم أن حفتر لا يستطيع الهجوم على طرابلس لان البيرقدار مازالت فى الجو».

واعتبر أنه طالما الطائرات التركية في سماء طرابلس فإن الحديث عن السلام من الطرف الآخر لا قيمة له، قائلا: «الحديث عن أن الخيار هو فقط السلام هو “زى قلته”».

وادعى بقوله «نعم يتغير الحال لو ان عقيلة صالح تكلم عن السلام عندما كانت الفاغنر على أبواب طرابلس أو لو أنه طالب بانسحاب الجنجاويد والمرتزقة غير هذا امشوا العبوا بعيد»، حسب وصفه.