مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تتصدق على ليبيا بتنفيذ 43 مشروعا خلال 2020

تصدقت المفوضية السمية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بـــ43 مشروعا على ليبيا خلال عام 2020، نفذتهم مع شركائها موضحة أنها وزّعت مساعدات مع الهيئة الليبية للإغاثة تمثلت في مواد الإغاثة الأساسية مثل البطانيات والملابس الشتوية والأغطية البلاستيكية والمصابيح الشمسية وأدوات المطبخ ومستلزمات النظافة على نحو 34 ألف من النازحين والعائدين في أكثر من 10 مدن، بما فيها طرابلس وبنغازي ودرنة ومصراتة ومنطقة الحبل الغربي.

وقالت المفوضية الأممية في تقريرها السنوي، إنها قدمت مساعدات مالية متعددة الأغراض إلى 4.269 فردا، بالتعاون مع منظمة “أكتد” والمجلس الدنماركي للاجئين، مشيرة إلى أنها دعمت العديد من البلديات والمستشفيات والمدارس بمستلزمات الرياضة والمقاعد المدرسية والحواسيب وخزانات المياه ومولدات الكهرباء والإنارة بالطاقة الشمسية ومعدات إنارة النفايات والمراتب والصابون والكمامات ومعقمات الأيدي ومستلزمات الوقياة ومقاييس الحرارة والحاويات الجاهزة والقماش الصحي وخيام المستشفيات وسيارات الإسعاف.

وأضافت المفوضية أن المساعدات التي قدمتها غطّت جميع أنحاء ليبيا بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، طرابلس ومصراتة وبنغازي والزاوية والزنتان وأجدابيا وغات وسبها والكفرة والجبل الأخضر والمرج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24