الشهيبي: ميناء بنغازي يستقبل خمس سفن محملة ببضائع مختلفة

أعلن ميناء بنغازي البحري وصول خمس سفن محملة ببضائع وسلع متنوعة بينها 2900 طن من الإسمنت.

وقال المتحدث بإسم إدارة ميناء بنغازي مفتاح الشهيبي إن الميناء استقبل سفينة نقل الأسمنت (سام) وعلى متنها 2900 طن من مادة الأسمنت السائب كما استقبل الميناء سفينة نقل الحاويات (بلتاكي) وعلى متنها عدد 265 حاوية بضائع وسلع مختلفة وكذلك السفينة( أس سافينجا) وعلى متنها عدد 309 حاوية بضائع متنوعة.

واستقبل ميناء بنغازي أيضا السفينة( أسبرينزا) وعلى متنها 318 حاوية بضائع كما تم دخول السفينة (ڤكتوريا) وعلى متنها 247 حاوية بضائع متنوعة.