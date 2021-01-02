«العبود»: أخشى من وجود قوات دولية موازية للمؤسسة العسكرية على الأرض

قال الباحث والمحلل السياسي، أحمد عبد الله العبود، إنه تم الحديث في اتفاق جنيف عن آليات الرقابة الدولية لضمان تنفيذ الاتفاق كإخراج المرتزقة وتفكيك المليشيات ومصادرة الأسلحة، لكن اللغط اليوم هو تعريف الرقابة الدولية، وهل هو عدد محدود يجمع منظمات مثل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية؟، وهذا مقبول برأيي.

أضاف “العبود” في مداخلة مع قناة “الحدث” أمس الجمعة: “لكن الخوف هو وجود قوة دولية موازية للمؤسسة العسكرية على الأرض، مثل القوات المشتركة التي شاركت في مناطق الصراع في العالم، وهو يخلق لغط كبير ويخلق مشكلة، فكيف إذاً نستبدل قوة أجنبية بأخرى؟، والبند الثاني واضح، ويجب إخراج المرتزقة قبل 22 يوماً وفق الاتفاق الملزم للجميع بجداول زمنية محددة”.