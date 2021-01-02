تكاثر السحب على بعض مناطق شمال البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المرصد الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب من حين لآخر على بعض مناطق شمال ليبيا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على المناطق الممتدة من مصراته إلى الجبل الأخضر هذا اليوم.

وفي النشرة الجوية للمركز الصادرة، اليوم السبت، تشهد مناطق رأس أجدير ومصراتة سهل الجفارة وجبل نفوسة تكاثر السحب من حين إلى آخر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق مصراته – بني وليد وسرت صباح، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (15-20) م وتسجل انخفاض من مساء اليوم.

أما في الخليج سهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة تتكاثر السحب على بعض مناطق الخليج – سهل بنغازي والجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة هذا اليوم، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة على الخليج وسهل بنغازي، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17 – 22) م ولا تتجاوز (15) م على مرتفعات الجبل الأخضر.

بينما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة تتكاثر السحب من حين لأخر على مناطق متفرقة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20-25) ولا تتجاوز (17) م على غدامس والحمادة وتسجل انخفاض يوم الاثنين.

وفي الكفرة والسرير وتازربو تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23 – 26) م.