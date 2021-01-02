الرئاسي يكشف حقيقة الطعن بقرار توحيد سعر الصرف

نفى الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي، غالب الزقلعي، ما تردد من أبناء بشأن طعن رئيس المجلس فائز السراج في قرار مصرف ليبيا المركزي توحيد سعر الصرف

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وقال الزقلعي في تغريدة له بموقع “تويتر” “ننفي مايشاع حول قرار ..رئيس المجلس الرئاسي بالطعن في قرار مصرف ليبيا المركزي القاضي بتوحيد سعر الصرف” مضيفا “على العكس فقد عبّر ..الرئيس عن إرتياحه بإلتئام مجلس إدارة المركزي وتوحيد سعر الصرف والبدء في عملية إنتعاش الإصلاحات الاقتصادية”.

وكان مصرف ليبيا المركزي قرر تعديل سعر الصرف ليكون 4.48 دينار للدولار، وسريان هذا السعر على كافة أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية على أن يبدأ العمل بذلك اعتبارا من الثالث من يناير 2021.