المرصد السوري: استياء مرتزقة أنقرة في ليبيا جاء نتيجة تأخر رواتبهم

أخبار ليبيا 24

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، أن استياءً يسود صفوف المقاتلين من مرتزقة أنقرة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، بسبب مماطلات في تسليم الرواتب.

وأكد المرصد بأن رحلات عودة المقاتلين من ليبيا إلى سوريا لاتزال متوقفة منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي، وسط أنباء عن عودة دفعات منهم مطلع العام 2021، مشيرا إلى أنه لم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب بقائهم في ليبيا.

وأوضح المرصد بأن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18.

وقال المرصد أن مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا عاد منهم نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، مشيرا إلى أن تعداد قتلى المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لأنقرة في ليبيا بلغ 496 قتيلاً.

يشار إلى أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نشروا الخميس مقاطع فيديو يظهر فيه عشرات المرتزقة السوريين متظاهرين داخل كلية الشرطة في طرابلس، احتجاجا على تأخر رواتبهم.