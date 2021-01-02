ارتفاع كبير بأسعار مختلف السلع في سرت ومطالبات بحملات لضبط المخالفين

ارتفعت أسعار المواد الغذائية اليومية للمواطن في مدينة سرت، وسط غياب رقابة رجال الحرس البلدي ومراقبة الاقتصاد سرت، وجهاز الرقابة الإدارية.

وأكدت مصادر محلية، أن أسعار كيلو الدجاج بالمحال، وصلت اليوم إلى 13 دينارا بينما وصل سعر طبق البيض إلى 16 دينارا، كما وصل سعر كيلو لحم الأغنام إلى 37 دينارا وكيلو لحم الإبل إلى 32 دينارا.

وأشارت المصادر، إلى أن أسعار مختلف السلع في سرت شهدت ارتفاعا كبيرا وسط شح السيولة النقدية بالمصارف، وتأخر مرتبات الموظفين والفوضى التي تعم الأجهزة الرقابية لمتابعة السوق المحلية والتجار.

وطالب عدد من المواطنين جهاز الحرس البلدي بضرورة القيام بحملة لمتابعة الأسعار لكل السلع واللحوم، باعتبارها حاجيات المواطن والعائلات الأساسية، مهددين بالمقاطعة

ويرى مراقبون أن هذه المخالفات تكشف ضعف الأجهزة الرقابية وزيادة حجم الفساد التجاري بالبلاد.

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