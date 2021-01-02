حزب ألماني يدعو مجلس الأمن للتدخل بشأن ليبيا

دعا الأمين العام المساعد للجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالحزب اليساري الألماني «دي لينكه»، إبراهام هورست، مجلس الأمن للتدخل في ليبيا والعمل على حل المليشيات.

وحث لينكه بحسب صحيفة البيان على التدخل الفوري لمجلس الأمن، والعمل من الآن على حل الميليشيات الجماعات الإرهابية والنقاط العسكرية المدعومة من الخارج، ونزع السلاح والعمل سريعاً على تشكيل قوات “أمنية وعسكرية مشتركة”، كما نصت الاتفاقات الأولية الناجحة حتى الآن بين الفرقاء الليبيين.

وأضاف لينكه أن الجميع يعلم علم اليقين أن تركيا سوف تعمل بكل قوتها على إشعال الفوضى ونسف جهود الحل السياسي سواء الآن أو خلال مرحلة الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وتابع يجب أن يتم تطهير الداخل الليبي بشكل كامل تحت إشراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي قبل الوصول لمرحلة الانتخابات.