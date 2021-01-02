هورست: تركيا ستعمل بكل قوتها على إشعال الفوضى خلال الانتخابات في ليبيا

طالب الأمين العام المساعد للجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالحزب اليساري الألماني “دي لينكه” إبراهام هورست، مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري والعمل من الآن على حل الميليشيات والجماعات الإرهابية والنقاط العسكرية المدعومة من الخارج في ليبيا.

ودعا هورست في تصريحات صحفية، مجلس الأمن لنزع السلاح سريعاً وتشكيل قوات أمنية وعسكرية مشتركة كما نصت الاتفاقات الأولية الناجحة حتى الآن بين الفرقاء الليبيين.

وأكد هورست، أنه على الجميع أن يعلم أن تركيا ستعمل بكل قوتها على إشعال الفوضى ونسف جهود الحل السياسي سواء الآن أو خلال مرحلة الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وشدد هورست على ضرورة تطهير الداخل الليبي بشكل كامل تحت إشراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي قبل الوصول لمرحلة الانتخابات.

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