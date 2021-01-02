السراج يكشف حقيقة الطعن في قرار المركزي القاضي بتوحيد سعر الصرف

ليبيا – كشف الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي غالب الزقلعي حقيقة الأنباء الواردة حول قرار رئيس المجلس الرئاسي الطعنَ في قرار مصرف ليبيا المركزي، القاضي بتوحيد سعر الصرف.

الزقلعي نفى عبر تغريدة في حسابه على موقع “تويتر” ما يشاع حول قرار رئيس المجلس الرئاسي الطعن في قرار مصرف ليبيا المركزي القاضي بتوحيد سعر الصرف.

وأكد قائلًا: “ننفي ما يشاع حول قرار رئيس المجلس الرئاسي بالطعن في قرار مصرف ليبيا المركزي القاضي بتوحيد سعر الصرف، وعلى العكس فقد عبّر الرئيس عن ارتياحه بالتئام مجلس إدارة المركزي وتوحيد سعر الصرف، والبدء في عملية انتعاش الإصلاحات الاقتصادية”.