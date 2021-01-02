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السراج يكشف حقيقة الطعن في قرار المركزي القاضي بتوحيد سعر الصرف

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – كشف الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي غالب الزقلعي حقيقة الأنباء الواردة حول قرار رئيس المجلس الرئاسي الطعنَ في قرار مصرف ليبيا المركزي، القاضي بتوحيد سعر الصرف.

الزقلعي نفى عبر تغريدة في حسابه على موقع “تويتر” ما يشاع حول قرار رئيس المجلس الرئاسي الطعن في قرار مصرف ليبيا المركزي القاضي بتوحيد سعر الصرف.

وأكد قائلًا: “ننفي ما يشاع حول قرار رئيس المجلس الرئاسي بالطعن في قرار مصرف ليبيا المركزي القاضي بتوحيد سعر الصرف، وعلى العكس فقد عبّر الرئيس عن ارتياحه بالتئام مجلس إدارة المركزي وتوحيد سعر الصرف، والبدء في عملية انتعاش الإصلاحات الاقتصادية”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • توحيد سعر الصرف !!! مضاعفة سعر الصرف!
    افهم يا مواطن يا غلبان
    كان هناك اعتمادات الدولار بـ 1.4 ، فزادت تحت بند توحيد سعر الصرف وبحجة أن هناك سرقات باسم الإعتمادات
    وكان هناك منحة أرباب الأسر بـ 1.4 فألغيت تماما وألغيت ربما تلبية لإرادة الرعيض!
    وكان هناك ما تعرف ببطاقة العشرة آلآف دولار بسعر 3.90 فزادت تحت بند توحيد سعر الصرف
    ولا يوجد الآن إلا سعر واحد مضاعف 360% مرة!! ألا وهو 4:48 !!
    والآن المواطن الغلبان سيجد ما يلي:
    سيولة في المصرف في الحقيقة هو الذي وضعها بيده بسعر الصرف الجديد المضاعف 360% ليأخذ راتبه !!
    الرواتب زادت 20% مقابل تعديل سعر الصرف الذي بلغ 360%
    استعدوا للأسعار المضاعفة مرتين وثلاثة مرات خلال السنة الجديدة 2021!

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