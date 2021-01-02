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القضاء الجزائري يُدين 8 متهمين بالانخراط مع “داعش ليبيا”

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية في مجلس قضاء وهران، حكمًا بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات بحقّ ثمانية موقوفين مُتهمين بالانخراط في صفوف “داعش”.

وذكرت صحيفة “الشروق” الجزائرية أن المتهمين تمت متابعتهم على أساس ارتكاب جنايات “الانخراط مع تنظيم “داعش” في ليبيا، وتجنيد أشخاص لصالحه باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، مع التحضير لسفر أشخاص إلى هناك.

وشملت الاتهامات “الإشادة بالأفعال الإرهابية عمدًا، والتورط في جنحة التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات رسمية، وحيازة واقتناء ذخيرة حية من الصنف الرابع من دون رخصة”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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