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دومة: لن نقف على مسافة واحدة من أحد بل سنحتضن جميع إخوتنا في الوطن

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب مصباح دومة عن تمنياته بأن تتجه ليبيا في عام 2021 إلى السلام والاستقرار والمصالحة.

دومة أضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: لن نقف على مسافة واحدة من أحد، بل سنحتضن جميع إخوتنا في الوطن”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • احتضن الارهابيين علي راحتك وعلي اقل من مهلك فالارهابي صلاح بادي هو احد الذين ستحتضنهم والارهابي فتحي بشاعه وجويلي وغيرهم فهذه ليست مناداة بالسلم هذه هراء في الهواء القصاص القصاص هو الحل العادل

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