دومة: لن نقف على مسافة واحدة من أحد بل سنحتضن جميع إخوتنا في الوطن

ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب مصباح دومة عن تمنياته بأن تتجه ليبيا في عام 2021 إلى السلام والاستقرار والمصالحة.

دومة أضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: لن نقف على مسافة واحدة من أحد، بل سنحتضن جميع إخوتنا في الوطن”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية