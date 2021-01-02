جدول الرحلات الجوية لطيران البراق

أعلن طيران البراق، اليوم السبت، عن جدول الرحلات اليومية.

وأوضح المكتب الإعلامي للبراق عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن قرب تشغيل خط رحلات بنغازي – الإسكندرية .

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