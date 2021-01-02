جدول الرحلات الجوية لطيران البراق

أعلن طيران البراق، اليوم السبت، عن جدول الرحلات اليومية.
وأوضح المكتب الإعلامي للبراق عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن قرب تشغيل خط رحلات بنغازي – الإسكندرية .
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أعلن طيران البراق، اليوم السبت، عن جدول الرحلات اليومية.
وأوضح المكتب الإعلامي للبراق عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن قرب تشغيل خط رحلات بنغازي – الإسكندرية .
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
من الضروري أخذ الإذن من ” الشركة الليبية العامة للخطوط الجوية ” والالتزام بالمعايير الامنية من ناحية هوية الركاب والاحتياط الامني والتأمين العام – سواء شركة خاصة او نقل جوي – هذه من التزامات الادارة العامة لشرة الخطوط الليبية الجوية – ومن الضروري مراجعة الادارة العامة للشركة العامة الخطوط . حتى تتمكن الدولة من الاحتياط الامني وتنسيق الرحلات يكون متزامن من الطاءرات التابعة للشركة العامة للخطوط الليبية الجوية . على من يعمه الامر متابعة الادارة العامة للإصلاح .
الشرطة المركزية لتأمين المطارات في الامارات تقبض على لمواطنين من تونس – مع مسروقات ذهبية تقدر بالالف من الاموال سرقت من احد المنازل مع بعض المقتنيات الاخرى وتم تحويلهن للقضاء الشرعي للمحكمة في الامارات للتحقيق بعد ان تبث أنهن يعملون في عصابة للسرقة والتزوير .
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