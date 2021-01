أقدم مسلحون تابعون لوزارة داخلية حكومة الوفاق غير المعتمدة، الجمعة، على تخريب زاوية ومقام ”سيدي زكريا المحجوب“ الصوفية في مدينة صرمان.

وأكدت مصادر حقوقية، في تصريحات صحفية، أن مسلحين يستقلون سيارات تحمل شعارات رسمية ويرتدون زي وزارة الداخلية التي يقودها فتحي باشاغا، اقتحموا زاوية المحجوب التي كانت أول مسجد في مدينة صرمان تقام به صلاة الجمعة قبل أكثر من 750 سنة، وعاثوا به فسادا.

ودعت المصادر وزارة الداخلية إلى إصدار توضيح لما جرى وإلا فعليها أن تتحمل مسؤولياتها القانونية.

وتذرعت ما يسمى بوحدة مكافحة التطرف والظواهر الهدامة، بمحاربة السحر والشعوذة.

يشار إلى أن ليبيا شهدت في العام 2012 أكبر عملية تدمير لمقامات وزوايا ومواقع دينية تاريخية، كان أبرزها استهداف مقام سيدي الشعاب في طرابلس، بحراسة قوات تابعة لوزارة الداخلية، وتفجير مقام سيدي عبد السلام الأسمر ”الجامعة الأسمرية“ في زليطن.

The post مسلحون تابعون لداخلية الوفاق يدمرون معلما تاريخيا في صرمان appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24