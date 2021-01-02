نصف أعضاء «الحوار السياسي» يطالبون مجلس الأمن بإخراج المرتزقة من ليبيا

طالب نصف أعضاء ملتقى الحوار السياسي، الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي بمنع كافة أشكال التواجد العسكري الأجنبي وإخراج المرتزقة والقواعد الأجنبية المخالفة للاتفاق السياسي والاعلان الدستوري وتعديلاته، وبذل المزيد من الجهود الحازمة والجادة لمعاقبة مخالفي قراراتها.

أضاف 36 عضواً يمثلون قرابة نصف الأعضاء البالغ عددهم 74 عضواً بعد وفاة أحدهم بفيروس كورونا، في بيان، اليوم السبت: “نحن اذ نلحظ الآثار السلبية لمختلف اشكال التدخلات الاجنبية في شئونها، والتى أدت إلى تدفق السلاح والمرتزقة إليها ، بمخالفة القرارات الدولية الصادرة بمنعها، ندعو كل النخب السياسية الليبية إلى العمل معا للوصول الى حلول سياسية توافقية للمحافظة على وحدة وسيادة واستقرار بلادهم”.

أضاف البيان: “يدعو أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة من خلال تشكيل لجنة (( للمصالحة والمصارحة )) تعمل على الإعداد لتوفير شروط ومتطلبات المصالحة الوطنية الشاملة، كأولوية الأولويات لبرنامج السلطة التنفيذية الجديدة ، بما يحقق الأستجابة لحقوق المبعدين والمهجرين والنازحين، وضمان مشاركتهم المتساوية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة وفق التدابير الضرورية اللازمة، وبإشراك مجالس المشايخ والأعيان والمكونات الإجتماعية في كل الدوائر الانتخابية ، وبرعاية ومساعدة البعثة الأممية للدعم في ليبيا” وفق قولهم.

وتابع الأعضاء الـ36: “ندعو كافة أبناء الشعب الليبى الى دعم وتشجيع وتبني مخرجات الحوار السياسي الليبي ، للوصول إلى بناء الشرعية الدستورية من خلال إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المحددة بيوم 24 ديسمبر 2021، ونحث السلطة التنفيذية القادمة على العمل الجاد لإنهاء مظاهر الإنقسام وتوحيد المؤسسات، وإحترام المدد المتفق عليها في النصوص المقترحة بخارطة طريق المرحلة التمهيدية ، والالتزام الكامل بما ورد فيها”.

شملت أسماء الموقعين على البيان كل من: أم العز الفارسي، زياد صالح دغيم، عبدالمجيد المليقطة، أحمد الشركسي، علي كشير، عبدالرزاق العرادي، أبوبكر مصباح، عمر ابوليفة، رمضان السنوسي، محمد اللافي، علي عبدالعزيز، عبدالله عثمان عبد الرحيم، محمد ابوعجيلة الغُدّي، فائق دنه، على ابونجيم، منصور ابربك الحصادي، بدر النحيب، الشيباني عبدالله الشيباني، فوزي رجب العقاب، ابوبكر عويدات عمر، حسن الزرقاء، موسى فرج، عبدالجليل الشاوش، معاذ المنفوخ، صباح دومة، أنس ادريس الحمري، محمد العجيلي الحسناوي، حسين الأنصاري، سلطنة مسعود المسماري، بوبكر عيسى، مسعود عمر العرفي، محمد مصباح البرغوثي، فتحي ارحومة، محمد مفتاح تكالة، عبدالقادر عمر حويلي وبالقاسم محمد النمر.