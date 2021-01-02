مؤسسة النفط: بدء المراحل التشغيلية لمصنع إثيلين

أعطى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الإذن ببدء المراحل التشغيلية لمصنع الإثيلين بشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز على أن يتم تشغيل المصنع قريبا.

وقال صنع الله خلال زيارته لشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز إن مستخدموا الشركة بذلوا جهودا من أجل إنقاذها من التوقف المدمر مشيرا لحرصهم على تنفيذ خطة إعادة تشغيل المجمع الصناعي بكل تفان وإتقان على الرغم من كل الظروف القاهرة والاستثنائية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة على الإلتزام التام بكل ما جاء من توجيهات وتعليمات في إجتماعات الجمعية العمومية المنعقدة مؤخرًا بمدينة البريقة وتقدم بطلب استضافة الشركة لاجتماعات الجمعية العمومية لشركات القطاع خلال عام 2021 .

وأدى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رفقة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون العموم ومدراء الإدارات ورؤساء المكاتب جولة تفقدية لمصنع البولي إثيلين حيث تم التوقيع على الحجر التذكاري لإعادة تشغيل المصنع من قبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة ثم المرور على مواقع بعض المشاريع التي تنفذ ذَاتِيًّا من قبل الشركة ثم زيارة موقع مضخات التحويرة الرئيسية لمشروع تزويد مصنع الإثيلين بمادة النافثا عن طريق الميناء ثم زيارة محطة إطفاء المجمع الصناعي حيث تم عرض سيناريو حريق في أحد الصمامات من قبل إطفائي الوحدة ثم زيارة مركز النقل الرئيسي بالمجمع ثم اختتمت هذه الجولات والزيارات الميدانية بزيارة الميناء وبالتحديد مشروع طلاء دعائم الميناء ومتابعة عملية تفريغ الشحنة الأولى من مادة النافثا على الرصيف 2B.