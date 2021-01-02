حملة لزراعة 500 شجرة في بلدية جادو

أعلنت بلدية جادو انطلاق حملة لغرس 500 شلتة من أشجار الغابات، الجمعة، في إطار إحياء اليوم العالمي للشجرة الذي يوافق الخامس عشر من يناير.

وقالت البلدية إن حملة التشجير بمتتزه تيجغت جرت بإشراف مؤسسة «نفوسهم» للتواصل الاجتماعي الثقافي، وبالتعاون مع جمعية «اغلان» الخيرية وجمعية «أصدقاء الشجرة» بطرابلس، بمشاركة أهالي المدينة.

ويوم الشجرة يحتفل به العالم لزراعة وحماية الغطاء النباتي بهدف زيادة رقعة المساحات الخضراء، وترميم الغابات الطبيعية، فضلا عن حماية الغابات من التعديات.

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