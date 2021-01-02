مدير المرصد السوري: قادة المرتزقة يؤخرون رواتب عناصرهم في ليبيا للتجارة بها في سوق العملة

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن عدد المرتزقة السوريين في ليبيا حاليا يصل إلى 7000 مرتزق.

وأضاف عبد الرحمن، في تصريح لقناة «Ten» إن المرتزقة لم يحصلوا على كامل مرتباتهم التي وعدتهم تركيا بها والمقدرة بـ 2000 إلى 3000 دولار.

وواصل «أن قادة المرتزقة يقومون بخصم حوالي 300 دولار من مرتبات المرتزقة السوريين قبل تحويلها لأهلهم في بلدهم».

وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قادة المرتزقة يقومون بالتجارة في رواتب المرتزقة عبر محاولة تأخيرها أكبر فترة ممكنة للتجارة بها في سوق العملات التركية.