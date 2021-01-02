مدير مطار مصراتة: أجواؤنا مفتوحة أمام طيران «المنطقة الشرقية» وسنعامل الركاب كباقي الليبيين

قال مدير مطار مصراتة الدولي عادل قزيط، إن مصراتة لم تغلق أجوائها أمام الطائرات الليبية القادمة من المنطقة الشرقية، وأن مطار مصراتة لا يمانع من ذلك، إذا بادر طيران المنطقة الشرقية.

قال “قزيط” في تصريحات صحفية – رصدتها “الساعة 24” – اليوم السبت: “استأنفنا تشغيل المطار مؤقتا، وأجرينا اليوم أول رحلة تجريبية إلى مطار تونس قرطاج على متن خطوط الأجنحة الليبية، وهي أول شركة تجدول رحلاتها من المطار”.

أضاف “قزيط”: “لم نقفل الأجواء أمام الطائرات الليبية القادمة من المنطقة الشرقية، ولا مشكلة لدينا معهم، وإن بادر مسؤولو الطيران فيها بجدولة رحلاتهم إلى مطار مصراتة فسنرحب بها لأن مسؤوليتنا الخدمية تحتّم علينا معاملة المسافرين الليبيين على حد سواء” وفق تعبيره.

وواصل مدير مطار مصراتة: “الرحلات الجوية بالمطار ستكون بمعدل رحلتي مغادرة ورحلتي عودة يوميا في الحد الأدنى، والرحلات الرسمية ستنطلق من مطار مصراتة الدولي ابتداء من 11 يناير بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع وفق الاحترازات الصحية المعتمدة” على حد قوله.