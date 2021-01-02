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مدير مطار مصراتة: أجواؤنا مفتوحة أمام طيران «المنطقة الشرقية» وسنعامل الركاب كباقي الليبيين

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مدير مطار مصراتة الدولي عادل قزيط، إن مصراتة لم تغلق أجوائها أمام الطائرات الليبية القادمة من المنطقة الشرقية، وأن مطار مصراتة لا يمانع من ذلك، إذا بادر طيران المنطقة الشرقية.

قال “قزيط” في تصريحات صحفية – رصدتها “الساعة 24” – اليوم السبت: “استأنفنا تشغيل المطار مؤقتا، وأجرينا اليوم أول رحلة تجريبية إلى مطار تونس قرطاج على متن خطوط الأجنحة الليبية، وهي أول شركة تجدول رحلاتها من المطار”.

أضاف “قزيط”: “لم نقفل الأجواء أمام الطائرات الليبية القادمة من المنطقة الشرقية، ولا مشكلة لدينا معهم، وإن بادر مسؤولو الطيران فيها بجدولة رحلاتهم إلى مطار مصراتة فسنرحب بها لأن مسؤوليتنا الخدمية تحتّم علينا معاملة المسافرين الليبيين على حد سواء” وفق تعبيره.

وواصل مدير مطار مصراتة: “الرحلات الجوية بالمطار ستكون بمعدل رحلتي مغادرة ورحلتي عودة يوميا في الحد الأدنى، والرحلات الرسمية ستنطلق من مطار مصراتة الدولي ابتداء من 11 يناير بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع وفق الاحترازات الصحية المعتمدة” على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • كلام طيب وبارك الله في كل مخلص و وطني ترك مآسي نكبة قهاير خلفه و رجع للوطن …الكل تضرر والكل في انتظار ان تنتصر ارادة الليبيين المخلصين و ترجع ليبيا كما كانت قبل هذه النكبة السودا النودا…التعويل كبير علي اهلنا في مصراته وخاصة الوطنيين والمخلصين فيها وهم كثر بأن يقوموا بإرجاع طائرة الخطوط الجوية الليبية لمدينتهم بنغازي تسهيلا علي اخوتهم في الشرق مصاعب السفر والتنقل …بارك الله في كل من بذل جهدا لتوحيد البلاد وتنقية القلوب والمصالحة وترك نتائج النكبة خلفنا …

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