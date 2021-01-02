مدير مطار مصراتة: أجواؤنا مفتوحة أمام طيران «المنطقة الشرقية» وسنعامل الركاب كباقي الليبيين

قال مدير مطار مصراتة الدولي عادل قزيط، إن مصراتة لم تغلق أجوائها أمام الطائرات الليبية القادمة من المنطقة الشرقية، وأن مطار مصراتة لا يمانع من ذلك، إذا بادر طيران المنطقة الشرقية.
قال “قزيط” في تصريحات صحفية – رصدتها “الساعة 24” – اليوم السبت: “استأنفنا تشغيل المطار مؤقتا، وأجرينا اليوم أول رحلة تجريبية إلى مطار تونس قرطاج على متن خطوط الأجنحة الليبية، وهي أول شركة تجدول رحلاتها من المطار”.
أضاف “قزيط”: “لم نقفل الأجواء أمام الطائرات الليبية القادمة من المنطقة الشرقية، ولا مشكلة لدينا معهم، وإن بادر مسؤولو الطيران فيها بجدولة رحلاتهم إلى مطار مصراتة فسنرحب بها لأن مسؤوليتنا الخدمية تحتّم علينا معاملة المسافرين الليبيين على حد سواء” وفق تعبيره.
وواصل مدير مطار مصراتة: “الرحلات الجوية بالمطار ستكون بمعدل رحلتي مغادرة ورحلتي عودة يوميا في الحد الأدنى، والرحلات الرسمية ستنطلق من مطار مصراتة الدولي ابتداء من 11 يناير بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع وفق الاحترازات الصحية المعتمدة” على حد قوله.
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