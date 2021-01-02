غوادر: المجتمع الدولي يعلم أن أردوغان لن يتراجع عن أطماعه بليبيا

أكد الضابط السابق بوزارة الدفاع الفرنسية والأستاذ بالمدرسة العسكرية بباريس ديلون غوادر أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعلمون جيداً منذ البداية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يتراجع عن أطماعه في ليبيا.

وأضاف غوادر في تصريح لصحيفة البيان أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعلمون جيداً منذ البداية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يتراجع عن أطماعه خاصة بعد ما أنفقه من ميزانية مهولة لتشكيل الميليشيات في الغرب الليبي وتعزيزها بفرق إرهابية، خلال أكثر من خمسة سنوات، وشراء ولاء بعض أركان حكومة الوفاق لضمان تسيير الأمور كما ترغب أنقرة