الأرصاد: سقوط أمطار متفرقة من مصراتة إلى الجبل الأخضر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تتكاثر السحب من حين لآخر على بعض مناطق شمال ليبيا، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على المناطق الممتدة من مصراتة إلى الجبل الأخضر.

ففي رأس اجدير – مصراتة – سهل الجفارة – الجبل الغربي، تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق مصراتة وبني وليد وسرت صباح اليوم، و الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، و درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 15 و20 درجة، وتسجل انخفاضا من مساء غد الأحد.

أما الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة، فتكاثر السحب على بعض مناطق الخليج وسهل بنغازي والجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة هذا اليوم، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار خصوصا على الخليج وسهل بنغازي، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 17 و22 درجة ولا تتجاوز 15 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، تتكاثر السحب من حين لآخر على مناطق متفرقة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة، و درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 20 و25 درجة ولا تتجاوز 17 درجة على غدامس والحمادة وتسجل انخفاضا يوم الاثنين.

أما الكفرة – السرير – تازربو، فالسماء صافية إلى قليلة السحب، و الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 23 و26 درجة.

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