كتيبة “حطّين” تُعلن سحب آلياتها من الطريق الساحلي

وجّه آمر كتيبة حطين، عمر محمد عظام، كتابًا إلى رئيس اللجنة العسكرية “5+5” التابعة لحكومة “الوفاق”، مؤكدًا التزام الكتيبة بما نتج عن اتفاق اللجنة العسكرية، بشأن فتح الطريق الساحلي وإعادة تمركز الوحدات والكتائب.

وأشارت الكتيبة التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى والمتمركزة في الطريق الساحلي بمنطقة “بئرات الحسون”، إلى أنها ستتولى إرجاع كافة أفرادها وآلياتها إلى مقرها الرئيسي، اليوم السبت، تنفيذًا لأوامر اللجنة.

وكانت اللجنة العسكرية “5+5″، قد توصلت مؤخرًا إلى اتفاق بشأن التنسيق لإعادة افتتاح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها؛ مرورًا بمدينة “سرت”.

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