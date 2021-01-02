الجزائر .. الحكم بالسجن 7 سنوات على 8 متهمين بالانخراط في تنظيم داعش بليبيا

أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت بأن محكمة الجنايات الابتدائية في مجلس قضاء وهران بالحزائر أصدرت حكمًا بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات بحقّ ثمانية موقوفين مُتهمين بالانخراط في صفوف تنظيم داعش الإرهابي .

وأوضحت المصادر أن المتهمين تمت متابعتهم على أساس ارتكاب جنايات “الانخراط مع تنظيم داعش في ليبيا، وتجنيد أشخاص لصالحه باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، مع التحضير لسفر أشخاص إلى هناك.

وأشارت المصادر إلى أن الاتهامات شملت الإشادة بالأفعال الإرهابية عمدًا، والتورط في جنحة التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات رسمية، وحيازة واقتناء ذخيرة حية من الصنف الرابع من دون رخصة”.

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