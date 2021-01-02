الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية قبل ساعات من تطبيق السعر الموحد للعملة الليبية

ارتفع سعر الدولار أمام الدينار في السوق الموازية اليوم السبت قبل البدء في تطبيق السعر الموحد للعملة الليبية أمام الأميركية غدا الأحد.

وبلغ سعر صرف الدولار 5.10 دينارا من 5.05 دينار سجلها في ختام تعاملات الخميس الماضي، فيما استقرت العملتين البريطانية والأوروبية الموحدة، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

وسجل الاسترليني 6.55 دينار، واليورو 6.05 دينار وهي الأسعار ذاتها المسجلة في ختام تعاملات نهاية الأسبوع، كذلك استقرت الليرة التركية عند 0.68 دينار، والدينار التونسي عند 1.86 دينار ليبي.

وفي 16 ديسمبر الماضي أقر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي توحيد سعر صرف الدينار الليبي، ليصبح سعره مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، أي ما يعادل الدولار 4.48 دينار، ابتداء من الثالث من يناير 2021؛ على أن يسري هذا السعر على جميع أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية.

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