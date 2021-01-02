عاجل// أعضاء بالحوار السياسي يطالبون بتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية

طالب عدد من أعضاء الحوار السياسي، اليوم السبت، بتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
طالب عدد من أعضاء الحوار السياسي، اليوم السبت، بتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
لأنتم المصالحة الوطنية الا بطرد الجاليات العربية والاجانب من ليبيا – والمحاسبة الاداريةً لكل الموظفين والشركات الخاصة -والعامة –
وضبط اي مخالفات بالقانون ووزارة العدل والقضاء الشرعي لأمانة العدل .
ابتداء من التخريب المتعمد لمصالح الدولة الى الانحراف الوظيفي والتجاوز الاداري .وادارة شرطة الآداب والمكافحة الجناءية . طرابلس – ليبيا .
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