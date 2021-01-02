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عاجل// أعضاء بالحوار السياسي يطالبون بتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

طالب عدد من أعضاء الحوار السياسي، اليوم السبت، بتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • لأنتم المصالحة الوطنية الا بطرد الجاليات العربية والاجانب من ليبيا – والمحاسبة الاداريةً لكل الموظفين والشركات الخاصة -والعامة –
    وضبط اي مخالفات بالقانون ووزارة العدل والقضاء الشرعي لأمانة العدل .
    ابتداء من التخريب المتعمد لمصالح الدولة الى الانحراف الوظيفي والتجاوز الاداري .وادارة شرطة الآداب والمكافحة الجناءية . طرابلس – ليبيا .

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