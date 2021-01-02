الكونغرس الأميركي يؤجل قضية هجوم بنغازي إلى دورته المقبلة

فشل الكونغرس الأميركي في تكريم 4 أميركيين قتلوا في الهجوم الذي استهدف قنصلية بلادهم في مدينة بنغازي الليبية عام 2012.

وقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز و3 دبلوماسيين آخرين، في الهجوم على مجمع القنصلية في بنغازي، الذي وقع في 11 سبتمبر 2012.

وفي عام 2018، قضت محكمة أميركية بالسجن 22 عاما على أحمد أبو ختالة، ليبي الجنسية، بعد إدانته بتدبير الهجوم.

وأظهرت الأدلة الحكومية أن أبو ختالة قاد مجموعة مسلحة متطرفة اسمها “أبو عبيدة بن الجراح”، التي نفذت هجوم بنغازي.

ورغم مرور سنوات طويلة على الحادثة إلا أن الكونغرس الأميركي لم يقم بتكريم الضحايا.

ووفق قناة سكاي نيوز لم يتحرك إلا في منتصف ديسمبر الماضي عندما مرر تشريعا لتكريم القتلى، لكن التشريع بحاجة إلى دعم من مجلس النواب حتى يصبح نافذا.

ومع نهاية يوم الجمعة لم يصوت مجلس النواب على القرار، مما يعني أنه جرى ترحيل الأمر إلى الدورة التشريعية المقبلة.