ميناء بنغازي يستقبل 2900 طن إسمنت سائب

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري، عن وصول عدد من السفن التجارية إلى أرصفة الميناء، وعلى متنها العديد من الحاويات المحملة ببضائع وسلع متنوعة.

وبحسب بيان الإدارة، فقد وصلت سفينة نقل الحاويات “بلتاكي” التابعة للوكيل الملاحي شركة “أمواج ليبيا”، وعلى متنها 265 حاوية بضائع وسلع متنوعة، إضافة إلى وصول السفينة “أس سافينجا”، التابعة للوكيل الملاحي “أمواج ليبيا”، وعلى متنها 309 حاويات بضائع وسلع متنوعة.

وأشارت البيانات إلى وصول السفينة “سام”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “ليبيا التضامن للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 2900 طن من الإسمنت السائب.

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