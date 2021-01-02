مليشيا حطين التابعة للمنطقة العسكرية الوسطي تحدد موعد انسحابها

خاطبت مليشيا حطين التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى، اليوم السبت، رئيس اللجنة العسكرية “5+5” التابع لحكومة الوفاق غير المعتمدة، لتعرب عن التزامها بفتح الطريق الساحلي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه من قبل اللجنة.

و قالت المليشيا في خطابها، إنها سحبت جميع عناصرها وآلياتها المتمركزة في الطريق الساحلي وستقوم بإرجاعهم إلى مقرها الرئيسي بدءا من اليوم، مؤكدة أنها ملتزمة بتنفيذ اتفاقات اللجنة العسكرية.

وكانت اللجنة العسكرية “5+5″، قد توصلت مؤخرًا إلى اتفاق بشأن التنسيق لإعادة افتتاح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها مرورًا بمدينة سرت.

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