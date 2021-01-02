تقرير: تركيا تحاول أخذ ليبيا كرهينة لتحقيق أحلامها التوسعية

انتقد تقرير، تحت عنوان “إصرار تركي على التخريب” إعلان أنقرة مواصلة أنشطتها في ليبيا وإحباط أي جهد لوضع آلية لمخرجات الحل المقترح بتشكيل السلطة التنفيذية، واختيار المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء وإجراء انتخابات عامة أواخر العام الحالي

وأورد التقرير، اليوم السبت أن تركيا تأخذ ليبيا وسوريا والعراق بمثابة رهائن لديها لتحقيق أحلام عثمانية توسعية، مشيرا إلى استخدام هذه الدول ورقة مساومة في الصراع القائم بالمنطقة بين دول إقليمية ودولية، عندما يحين موعد الحل وتقسيم المغانم، مؤكدا أن الوطن العربي سيكون هو الضحية

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