«الأرصاد»: أمطار متفرقة على الساحل من طرابلس إلى مصراتة وعلى الخليج ودرنة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسقط أمطار متفرقة مساء اليوم السبت وغد الأحد على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة، وكذلك احتمال سقوط أمطار متفرقة اليوم على الخليج ودرنة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

– السماء قليلة السحب تتكاثر مساءً مع سقوط أمطار متفرقة الليلة ويوم الغد على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.

– سرعة الرياح تتراوح ما بين خمس و15 درجة، وستكون رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، متغيرة الاتجاه.

– ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و0.75 مترا، والبحر هادئ إلى خفيف الموج .

– درجة حرارة سطح البحر بين 18 و20 درجة. والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط الأمطار .

الساحل من الخليج إلى طبرق:

– السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر أحياناً مع سقوط أمطار متفرقة اليوم على الخليج ودرنة وغد على طول الساحل .

– الريح جنوبية شرقية وتكون جنوبية غربية ظهر اليوم على الجبل الأخضر، وسرعتها ما بــين 10 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.00 مترا، والبحر خفيف الموج.

– درجة حرارة سطح البحر 18 و 20 درجة، والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط الأمطار .

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