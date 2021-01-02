تركيا تعمل جادة على إبقاء المرتزقة في ليبيا كقوة ضاربة تحسبًا لعودة القتال من جديد

ليبيا – اعتبر المهتم بالشأن الليبي يوسف الشريف أن تركيا ما تزال تحتفظ بنحو 7 آلاف مرتزق في ليبيا، وذلك تحت أنظار العالم والبعثة الأممية.

الشريف بيّن في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن “هؤلاء المرتزقة يحصلون على رواتب شهرية من عوائد النفط الليبي، وعن طريق المصرف المركزي، وتتراوح رواتب هؤلاء المرتزقة بين ألفين و3 آلاف دولار”.

وأضاف: “تركيا أوقفت عملية إعادة المرتزقة إلى سوريا منذ نوفمبر الماضي، وتعمل جادة على إبقاء هذه العناصر في ليبيا؛ تحسبًا لعودة القتال من جديد”.

كما تابع: “رغم إدراك تركيا لضعف عناصر ميليشيات الوفاق، وصعوبة أن تزج بجنودها على الأرض في ليبيا، فإنها تحتفظ بهؤلاء المرتزقة كقوة ضاربة، وتساندهم بالطيران المسيّر والمدفعية”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية