مصرف “الأمان” يبدأ بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية

أعلن مصرف “الأمان” شروعه في بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج، وفتح الاعتمادات المستندية؛ بمجرد فتح منظومة الحجز بمصرف ليبيا المركزي.

وأفاد المصرف، في بيان له، أنه يجب على الزبائن المتقدمين للخدمة؛ توفير بعض الشروط ومن ضمنها “فتح حساب بدون عمولة، وقبول الإيداعات سواء كانت نقدية أو بالصكوك الإلكترونية المصدقة أو غير المصدقة”.

من جهته، أعلن المصرف التجاري الوطني، عن فتحه خدمة الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية.

وأكد أنه يمكن شحن وإصدار وإعادة إصدار البطاقات الدولية، بحسب تعليمات مصرف ليبيا المركزي، خلال الفترة القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية