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“حررناها بمساعدة الأتراك”.. عبدالعزيز يطالب بتغيير تسمية قاعدة عقبة بن نافع إلى قاعدة السلطان عبد الحميد

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن هناك جهودًا تبذل لتغييب الوعي المجتمعي في ليبيا، يقودها من وصفهم بـ”رجال واستخبارات نظام القذافي والقيادات الشعبية واللصوص والمنتفعون” حسب زعمه.

عبدالعزيز أضاف خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد: “من يغلط في حق تركيا في الإعلام يملك فيها عقارات بالملايين، وهناك فيديو لشخص يقول: شعب ليبيا وجيشها وقبائلها لا يرون في التدخل المصري انتهاكًا لسيادة ليبيا ضد المستعمر التركي، هل هذا تاريخ نكتبه ونقابل به أحفادنا؟”.

وتابع: “إصدار أمر قبض بحق الصادق الغرياني هو عار لا يمحوه الزمن جاء نتيجة تغييب العقل المجتمعي بين المواطنين بسبب سياسات الإعلام”.

واستطرد حديثه: “إقترح أن تسمى الوطية قاعدة الشهيد محمد الكيلاني أو السلطان عبد الحميد. حررناها بمساعدة الأتراك عندما كان هؤلاء القاذورات يتغزلون بقتلنا وهدم بيوتنا وتدميرها. قاعدة الوطية نستعد لجعلها أكاديمية للطيران”، وفقًا لحديثه.

كما علق على تصريحات عضو مجلس النواب علي التكبالي التي قال فيها: إن الفاغنر غير موجودين وبأنه يثمن دور مصر بوقوفها لجانب ليبيا، قائلًا: “هذا الشخص تاريخه معفن، يخرج في كل القنوات والإعلام المصري والإماراتي، والمشكلة أن أهل طرابلس اختاروه هو”.

واختتم حديثه متطرقًا لخطاب المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، حيث قال: “هو يقول أننا متمسّكون برئاسة الدولة، هل هذا المنطق يبني دولة شيوخ النجع؟ هو يريد أن يلعب على الأتراك”، بحسب قوله.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • حررت اللي تجيب لك في الريح الجيش أنسحب بمطالبه العالم له وتعهدهم له بسعي العالم الي تفكيك المليشيات بشكل سلمي فعلي من تستعبط او تكذب حررت من يا متصلول ومن من حررتها طيب قدم الآن وحررها من الاتراك والسوريين ، مازال كلب الزلفات مش طالب منه احد النبيح ومع هذا ينبح لأن العماله في دمه يلق للاتراك ويقدم في الولاء وهم لا يعيروا نباح خارج سلطة حكومة الفرقاطه أي اهتمام ومع ان كثيرين وعلي رأسهم كلب الزلفات مخمور عب زيز يقول اكروني يا أتراك ننبح لكم وحتي ان لم تكروني هأنا ننبح لكم كانت قديما نجوع البدو ليس بعيده كثيره عن بعض فعندما تتجمع نساء نجع ما بنية الذهاب الي نجع قريب للتزليف لمرأه واضعه مولود ينبري كلب من النجع ويمشي معهن وينبح في الوقت اللي النسوه لم يطلبن منه بس هو يتطوع لالنباح كنبح مخمور عب زيز وينتظهرن حتي العوده وعندما يعودن بعد اداء واجب المباركه يعود معهن وينبح في وقت لا داعي للنباح هو مثل يضرب لمن هو نباح  في هود فاضي كنبح مخمور عب زيز هذا

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