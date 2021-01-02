36 عضوا بالحوار يطالبون الشعب بدعم مخرجات الحوار السياسي للوصول لإنجاز الانتخابات

طالب 36 عضوا بملتقى الحوار السياسي، كافة أبناء الشعب الليبي بدعم وتشجيع وتبني مخرجات الحوار السياسي الليبي، للوصول إلى بناء الشرعية الدستورية من خلال إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المحددة بيوم 24 ديسمبر 2021.

ودعا الأعضاء، الذين يمثلون قرابة نصف الأعضاء البالغ عددهم 74 عضواً بعد وفاة عضو مجلس النواب عمر غيث متأثرا بفيروس كورونا، في بيان، اليوم السبت، كل النخب السياسية إلى العمل معا للوصول إلى حلول سياسية توافقية للمحافظة على وحدة وسيادة واستقرار بلادهم.

كما حث، أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة من خلال تشكيل لجنة (( للمصالحة والمصارحة )) تعمل على الإعداد لتوفير شروط ومتطلبات المصالحة الوطنية الشاملة، كأولوية الأولويات لبرنامج السلطة التنفيذية الجديدة ، بما يحقق الاستجابة لحقوق المبعدين والمهجرين والنازحين، وضمان مشاركتهم المتساوية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة وفق التدابير الضرورية اللازمة، وبإشراك مجالس المشايخ والأعيان والمكونات الاجتماعية في كل الدوائر الانتخابية ، وبرعاية ومساعدة البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وطالب الأعضاء، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بمنع كافة أشكال التواجد العسكري الأجنبي وإخراج المرتزقة والقواعد الأجنبية المخالفة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري وتعديلاته، وبذل المزيد من الجهود الحازمة والجادة لمعاقبة مخالفي قراراتها، مؤكدين أنهم لاحظوا الآثار السلبية لمختلف أشكال التدخلات الأجنبية في شؤون البلاد، والتي أدت إلى تدفق السلاح والمرتزقة، بمخالفة القرارات الدولية الصادرة بمنعها.

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