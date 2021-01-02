إعلاميون ومثقفون يحتجون على تخصيص مقر إذاعة بنغازي ليكون مقرا للبرلمان

احتج إعلاميون وصحفيون ومثقفون على قرار الحكومة الليبية تخصيص مبنى الإذاعة والتلفزيون مقر إذاعة بنغازي المحلية ليكون مقرا لمجلس النواب، مطالبين الجهات الرقابية والقضائية بـالاضطلاع بمسؤولياتها لإيقاف هذا القرار الذي وصفوه بالتعسفي.

واعتبروا في بيان أصدروه ببنغازي أن هذا القرار يعد تهميشا وانتقاصا من دور إذاعة بنغازي المحلية، مؤكدين رفضهم لمثل هكذا إجراءات.

ولفت الموقعون على البيان إلى أن المقر مصمم فنيا وهندسيا كمبنى إذاعي، وأنه لا يصلح أن يكون مقرا لمجلس النواب.

يشار إلى أن الحكومة الموقتة أصدرت القرار رقم 780، الذي جاء في مادته الأولى الموافقة على تخصيص مبنى الإذاعة والتلفزيون بطريق المطار في بنغازي ليكون مقرا لمجلس النواب.

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