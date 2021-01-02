إعلاميون ومثقفون يحتجون على تخصيص مقر إذاعة بنغازي ليكون مقرا للبرلمان

احتج إعلاميون وصحفيون ومثقفون على قرار الحكومة الليبية تخصيص مبنى الإذاعة والتلفزيون مقر إذاعة بنغازي المحلية ليكون مقرا لمجلس النواب، مطالبين الجهات الرقابية والقضائية بـالاضطلاع بمسؤولياتها لإيقاف هذا القرار الذي وصفوه بالتعسفي.
واعتبروا في بيان أصدروه ببنغازي أن هذا القرار يعد تهميشا وانتقاصا من دور إذاعة بنغازي المحلية، مؤكدين رفضهم لمثل هكذا إجراءات.
ولفت الموقعون على البيان إلى أن المقر مصمم فنيا وهندسيا كمبنى إذاعي، وأنه لا يصلح أن يكون مقرا لمجلس النواب.
يشار إلى أن الحكومة الموقتة أصدرت القرار رقم 780، الذي جاء في مادته الأولى الموافقة على تخصيص مبنى الإذاعة والتلفزيون بطريق المطار في بنغازي ليكون مقرا لمجلس النواب.
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