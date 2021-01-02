رغم الخلاف الكبير عليه.. العرفي يدعم عقيلة صالح لرئاسة المجلس الرئاسي الجديد

أعلن عضو ملتقى الحوار السياسي، مسعود العرفي، عن دعمه لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لتولي منصب رئيس المجلس الرئاسي الجديد.

وقال العرفي في كلمة له خلال اجتماع قَبلي في قرية المرج بحضور عقيلة صالح، إن من المعروف عن عقيلة صالح الحكمة في اتخاذ القرارات وعدم التسرع، وأنه كان حريصًا على وطنه ولم يفرط فيه يوما من الأيام لا دوليا ولا إقليميا ولا محليا، مشيرا إلى أنه أفضل الموجودين على الساحة لتولي منصب رئاسة المجلس الرئاسي، على حد قوله.

وأضاف العرفي أن هذه المعطيات جعلته يتمسك بأن يكون عقيلة صالح على رأس المجلس الرئاسي القادم رغم أن فترة هذا المجلس قصيرة.

وعكست تصرفات عقيلة صالح في الآونة الأخيرة مساعيه الدؤوبة للحصول على منصب رئيس المجلس الرئاسي الجديد، الأمر الذي أثار حفيضة الليبيين لاسيما وأن عقيلة صالح قد أخفق خلال فترة توليه منصب رئاسة مجلس النواب وكانت تلك الفترة مليئة بالحروب والصراعات التي دمرت ليبيا ولايزال يعاني شعبها من آثارها.

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