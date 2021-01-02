بالصور.. انتشار أمني مكثف في بنغازي ضمن خطة استنفار «غير مسبوقة»

نشرت مديرية أمن بنغازي، مشاهد تظهر خطة الاستنفار الأمني التي أعلنت عنها وبدأ تنفيذها خلال الساعات الماضية، ووصفتها بـ«غير المسبوقة».

وقالت المديرية، إن الجمع العام لكل مكونات مُديرية أمن بنغازي، التأم، في آٔخر ساعات عام 2020م، وامتد إلى أول ساعات 2021، مشيرة إلى أن الجمع تخلله استنفار أمني كبير ومهيب للقوة العمومية البشرية والقوة العمومية للآٓليات .

وأوضحت أن الاستنفار شمل مختلف شوارع وميادين ومداخل ومخارج المدينة، مؤكدة أن هذا الاستنفار لم يسبق له مثيل على الإطلاق منذ تأسيس مديريات الأمن، كما «سيسهم وبقوة في مد جسور الثقة والتعاون المثمر بين رجل الأمن رجل الشُرطة وبين المواطن الكريم».

مدير أمن بنغازي يعلن حالة الاستنفار الأمني «تحسبا لأي طارئ»

وأمس الجمعة، أعلن مدير أمن بنغازي، العقيد ونيس أحمد الشكري، حالة الاستنفار الأمني ورفع حالة الاستعداد القصوى، في المدينة «تحسبا لأي طارئ ومواجهة أي محاولات خارجة عن القانون».

جاء ذلك خلال عقد مدير أمن بنغازي، اجتماعا أمنيا موسعا، بحضور مُعاون الشؤون العامة العقيد خالد سعد هويدي، ومُعاون الشؤون الأمنية العقيد محمد الحداد، ومدير مكتب مُدير الأمن العقيد سراج الشيخي، مع رؤساء مراكز الشرطة بمدينة بنغازي والأقسام والوحدات والمكاتب التابعة لمديرية الأمن.

وأعلن مدير الأمن عن وضع خطة أمنية محكمة لتأمين مدينة بنغازي، تعتمد على الانتشار المكثف في جميع الأنحاء والميادين العامة والشوارع الرئيسية للتصدي لأي «محاولات خارجة عن القانون».

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