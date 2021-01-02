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“الحويج” يبحث التطورات الليبية مع نائب وزير الخارجية الروسي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، عبد الهادي الحويج، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط والدول الأفريقية، ونائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، بوقدنوف؛ آخر تطورات الوضع في ليبيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، صباح يوم السبت، شهد مناقشة آليات الحل والتسوية السياسية بين الأطراف الليبية؛ بما يتوافق مع جهود الأمم المتحدة بهذا الصدد.

وكانت موسكو قد أكدت، مؤخرًا، أنها تتعاون مع عدة دول؛ لإنجاح الحوار السياسي في ليبيا، مشيرة إلى أنها تسعى أيضاً لإطلاق مفاوضات شاملة لجميع القوى الفاعلة في الأزمة الليبية.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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