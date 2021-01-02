“الرئاسي” يقرر اعتبار السبت يوم دراسة وعمل لوزارة التعليم

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق” القرار رقم 962 لعام 2020 والذي يقضي باعتبار يوم السبت من كل أسبوع يوم دراسة وعمل عادي للعاملين بوزارة التعليم، خلال العام الدراسي “2020-2021”.

وقال نصّ القرار إنه يجوز لوزير التعليم استثناء بعض الجهات التابعة للوزارة من أحكام هذا القرار.

وأضاف أنه يتم العمل بموجب هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويجب على الجهات المختصة تنفيذه.

وأشار نصّ القرار إلى أنه صدر بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته ومجموعة من القرارات والقوانين ذات الصلة.

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