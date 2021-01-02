رغم تفشي كورونا .. الرئاسي يقرر إلغاء العطلة الدراسية يوم السبت

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرارا يقضي باعتبار يوم السبت من كل أسبوع يوم دراسة وعمل عادي للعاملين بوزارة التعليم خلال العام الدراسي 2020-2021.

وبموجب القرار رقم 962 لسنة 2020 يجوز لوزارة التعليم استثناء بعض الجهات التابعة لها من أحكام القرار على أن يعمل به من تاريخ صدوره.

ويرى مراقبون أن هذا القرار غير صائب في ظل انتشار جائحة كورونا وتفشي الفيروس في البلاد، مؤكدين أن البلاد الأخرى توقف الدراسة وحكومة السراج تزيد أيام الدراسة بدون وعي لخطورة الفيروس في ظل انعدام الخدمات الصحية

كما اعتبروه حرمان للعاملين في وزارة التعليم من يوم راحة أسبوعي، والعمل خلاله، بنفس الأجر السابق، دون أي زيادة.

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