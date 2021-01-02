وزارة العمل تبحث المشروع الوطني للمتضررين ماديا من جائحة كورونا

بحثت وزارة العمل اليوم السبت مقترح المشروع الوطني للمتضررين من العاملين بقطاع الأنشطة الاقتصادية والتجارة نتيجة جائجة كورونا، وكذلك مستجدات مراحل تنفيذ حصر القوات المساندة داخل مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع استعراض فيه مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل مسعود القذافي ورئيس قسم التخطيط بالمركز وليد الشريف مع وزير العمل المهدي الأمين بحضور مدير مكتب الإعلام ربيعة عمار اليوم السبت بديوان الوزارة نشاط عمل المركز للعام 2020.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل أنه جرى خلال الاجتماع بحث نتائج لجنة حصر الباحثين عن العمل وفق قرار المجلس الرئاسي رقم (567)، إضافة إلى إحصائيات وتقديرات ومؤشرات الباحثين عن العمل للعام 2020.

وجرى خلال الاجتماع عرض نتائج مشاركة المركز في إعداد خطة التدريب لغرض تشغيل الباحثين عن العمل لفئة غير المؤهلين في المجالات الحرفية والمهنية، وتفعيل وتحديث خدمة الاستعلام عن تسوية الإزدواج الوظيفي، واستحداث خدمات التسجيل والاستلام المباشر للباحثين عن الموقع الإلكتروني، وتركيب شبكة داخلية لربط الخادمات والحواسيب.

وبحث في الاجتماع الخطة التطويرية للمركز خلال العام 2021 من حيث نظام معلومات سوق العمل، وقواعد البيانات بمركز المعلومات من حيث استكمال بيانات العاملين بالدولة وتجميع بيانات الطلبة وتجميع بيانات الخريجين وتجميع البيانات للعاملين بالقطاع الخاص وتحديث بيانات الباحثين عن العمل وإجراء مسحات استطلاعات الرأي.