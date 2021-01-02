وصفتها بـ “المهيبة”.. مديرية بنغازي تعلن عن حالة استنفار أمني في المدينة

أعلنت مديرية أمن بنغازي عن حالة استنفار أمني وصفتها بـ”المهيبة” وذلك مع بداية ساعات أول يوم في العام الجديد 2021م.

وبحسب الصفحة الرسمية للمديرية على موقع “فيسبوك”، نشر المكتب الإعلامي للمديرية بيانا جاء فيه: “التئم الجمع العام لكل مكونات مُديرية أمن بنغازي وذلك بأخر ساعات عام 2020م امتد إلى أول ساعات عام 2021م وحتى مطلع الفجر .. وليتخلل الجمع هذا استنفار كبير ومهيب للقوة العمومية البشرية والقوة العمومية للآليات” .

وتابع المنشور: “امتد الاستنفار بمختلف شوارع وميادين ومداخل ومخارج المدينة والحقيقة إن هذا العمل العالي القيمة من النواحي الأمنية لم يسبق له مثيل على الإطلاق منذ تأسيس مديريات الأمن” .

وأضاف المنشور: “حقاً كان جمعا واستنفارا مبهرا ومهيبا ومفيدا وقطعاً سيسهم وبقوة في مد جسور الثقة والتعاون المثمر بين رجل الأمن رجل الشُرطة وبين المواطن الكريم”.

جدير بالذكر أن مدير أمن بنغازي، العقيد ونيس أحمد الشكري، كان قد أعلن أمس الجمعة حالة الاستنفار الأمني ورفع حالة الاستعداد القصوى، في المدينة «تحسبا لأي طارئ ومواجهة أي محاولات خارجة عن القانون».

جاء ذلك خلال عقد مدير أمن بنغازي، اجتماعا أمنيا موسعا، بحضور مُعاون الشؤون العامة العقيد خالد سعد هويدي، ومُعاون الشؤون الأمنية العقيد محمد الحداد، ومدير مكتب مُدير الأمن العقيد سراج الشيخي، مع رؤساء مراكز الشرطة بمدينة بنغازي والأقسام والوحدات والمكاتب التابعة لمديرية الأمن.

وأعلن مدير الأمن عن وضع خطة أمنية محكمة لتأمين مدينة بنغازي، تعتمد على الانتشار المكثف في جميع الأنحاء والميادين العامة والشوارع الرئيسية للتصدي لأي «محاولات خارجة عن القانون».