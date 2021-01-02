تحديد موعد للانتخاب في 4 بلديات ودعوات للتقيد بإجراءات الاحتراز من “كورونا”

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، أن الاقتراع للمجالس البلدية في كل من (سواني بن آدم وزليتن وحي الأندلس وقصر الأخيار) سيكون يوم الخميس القادم.

وبحسب منشور على الصفحة الرسمية للجنة المركزية بموقع “فيسبوك”، أوضحت اللجنة المركزية أيضا أن آخر موعد لتسجيل الناخبين في بلديتي تاجوراء وصبراتة سيكون يوم الإثنين المقبل، داعية الجميع إلى المشاركة والتسجيل والتقيد بالإجراءات الاحترازية لضمان عدم انتشار فيروس كورونا.

من جانب أخر أقامت اللجنة المركزية للانتخابات البلدية بالحكومة الليبية، أولى ورشات العمل في الواحات، وتحديدا في بلدية إجخرة.

وتهدف الورشة لتدريب موظفي مراكز الاقتراع على مراحل العملية الانتخابية، تمهيدا ليوم الاقتراع الذي سيوافق الإثنين الـ11 من الشهر الحالي.