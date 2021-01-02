أمن بنغازي: حالة استنفار غير مسبوقة بالمدينة

أعلنت مديرية أمن بنغازي الاستنفار الأول من نوعه بمختلف شوارع وميادين ومداخل ومخارج المدينة.

وأكدت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” التئام الجمع العام لكل مكونات مُديرية أمن بنغازي وذلك بآخر ساعات عام 2020م وامتد إلى أول ساعات عام 2021م وحتى مطلع الفجر وتخلل ذلك استنفار كبير ومهيب للقوة العمومية البشرية والقوة العمومية للآليات .

وبينت مديرية أمن بنغازي أن الاستنفار شمل مختلف شوارع وميادين ومداخل ومخارج المدينة مؤكدة أن هذا العمل لم يسبق له مثيل منذ تأسيس مديريات الأمن .