الصحافة الإلكترونية تسحب البساط من تحت الورقية

رغم التأثير الواضح للصحافة الإلكترونية على الورقية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن المهتمين بالشأن الصحفي والثقافي يؤكدون احتفاظ الصحف الورقية والكتب بشكل عام بمتابعة من قبل القراء والباحثين وطلاب العلم، حتى مع ارتفاع أسعارها.

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