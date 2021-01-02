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الصحافة الإلكترونية تسحب البساط من تحت الورقية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

رغم التأثير الواضح للصحافة الإلكترونية على الورقية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن المهتمين بالشأن الصحفي والثقافي يؤكدون احتفاظ الصحف الورقية والكتب بشكل عام بمتابعة من قبل القراء والباحثين وطلاب العلم، حتى مع ارتفاع أسعارها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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