انطلاق فعاليات المعرض الصحي الأول بسبها

انطلقت في سبها فعاليات المعرض الصحي الأول، والذي يهدف لتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص في مجال الخدمة الصحية، وتشارك في فعاليات المعرض شركات أدوية ومعدات طبية من سبها والجفرة وزليتن وطرابلس وبنغازي وغيرها، ويسعى القائمون عليه إلى طرح فرص جديدة للتعاون بين المستثمرين في هذا المجال.
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